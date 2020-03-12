В МИД создали сайт для украинцев, путешествующих за границу
В Министерстве иностранных дел Украины создали сайт, имеющий сокращенное название ДРУГ. На нем украинцы могут зарегистрировать свое будущее путешествие за границу. В случае чрезвычайных ситуаций МИД оперативно сообщит об этом своим гражданам0, а также сможет легко связаться с ними.
Чем полезен сайт ДРУГ
ДРУГ – это аббревиатура проекта Добровольной регистрации украинских граждан. Его создали для того, чтобы в МИД знали местонахождение своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом, отметили в МИД.
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"В путешествиях за границу ДРУГ является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости – розыска и оказания помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных происшествий за рубежом – природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов", – пояснили в ведомстве.
Регистрация в системе ДРУГ / Скриншот сообщения
Как зарегистрироваться на сайте ДРУГ
Для регистрации в системе ДРУГ нужно заполнить электронную анкету, которая состоит из следующих разделов:
- Информация о лице, которое путешествует.
- Маршрут путешествия и период пребывания за границей.
- Информация о близких лицах, путешествующих.
- Контактное лицо в Украине.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой вы зарегистрировались, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или адрес электронной почты. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с вами или с лицами, которых вы отметили в анкете.
Отметим, что на фоне распространения коронавируса в мире, МИД рекомендует отказаться от поездок в такие страны:
- Египет
- Турция
- Таиланд
- ОАЭ
- Испания
- Франция
- Греция
- Китай
- Южная Корея
- Япония
- США
- Италия
- Индия
МИД рекомендует отказаться от поездок в такие страны / Инфографика 24 канала
По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили только один случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии. Сейчас он находится в больнице.
Как уберечь себя от коронавируса: советы
- Обязательно мойте руки с мылом;
- Когда чихаете или кашляете – закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя;
- Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
- Обязательно мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.