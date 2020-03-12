В МИД создали сайт для украинцев, путешествующих за границу

В Министерстве иностранных дел Украины создали сайт, имеющий сокращенное название ДРУГ. На нем украинцы могут зарегистрировать свое будущее путешествие за границу. В случае чрезвычайных ситуаций МИД оперативно сообщит об этом своим гражданам0, а также сможет легко связаться с ними.

Чем полезен сайт ДРУГ

ДРУГ – это аббревиатура проекта Добровольной регистрации украинских граждан. Его создали для того, чтобы в МИД знали местонахождение своих граждан на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом, отметили в МИД.

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"В путешествиях за границу ДРУГ является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости – розыска и оказания помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных происшествий за рубежом – природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов", – пояснили в ведомстве.



Регистрация в системе ДРУГ / Скриншот сообщения

Как зарегистрироваться на сайте ДРУГ

Для регистрации в системе ДРУГ нужно заполнить электронную анкету, которая состоит из следующих разделов:

Информация о лице, которое путешествует. Маршрут путешествия и период пребывания за границей. Информация о близких лицах, путешествующих. Контактное лицо в Украине.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой вы зарегистрировались, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или адрес электронной почты. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с вами или с лицами, которых вы отметили в анкете.

Отметим, что на фоне распространения коронавируса в мире, МИД рекомендует отказаться от поездок в такие страны:

Египет

Турция

Таиланд

ОАЭ

Испания

Франция

Греция

Китай

Южная Корея

Япония

США

Италия

Индия



МИД рекомендует отказаться от поездок в такие страны / Инфографика 24 канала

По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили только один случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии. Сейчас он находится в больнице.

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