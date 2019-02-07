В операционной системе macOS Mojave обнаружили критическую уязвимость

В одном из сервисов Apple обнаружили серьезную уязвимость. Злоумышленники могут получить доступ к паролям и учетным данным на компьютерах Mac без прав администратора или суперпользователя.

Что случилось? Уязвимость обнаружил специалист по безопасности Линус Хенце, который отказался делиться подробностями с Apple в знак протеста. Он недоволен тем, что программа вознаграждения за поиск уязвимостей распространяется только на iOS, а не на macOS, сообщает 9to5mac.

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Именно в десктопной операционной системе и была обнаружена ошибка, позволяющая получить доступ к чужим данным.

Из macOS можно "вытянуть" все пароли. На компьютерах с операционной системой macOS Mojave пользователям доступно приложение Keychain Access, в котором хранятся пароли и учетные данные от различных сервисов и сайтов. Для их просмотра нужно ввести код, но Линус Хенце обнаружил способ обойти ограничения.

Демонстрация работы приложения KeySteal – смотрите видео

Он создал программу, которая способна "вытянуть" все данные из KeyChain Access без ввода кода, а также прав администратора или суперпользователя.

Особенности. Важно отметить, что уязвимость затрагивает только стандартное приложение KeyChain, тогда как на iCloud KeyChain она не распространяется. Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

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