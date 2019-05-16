В процессорах Intel обнаружили новую уязвимость: как избежать утечки данных

27 Читати новину українською
В процессорах Intel обнаружили новую уязвимость: как избежать утечки данных
/ unsplash

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую опасность для владельцев компьютеров с процессорами Intel. С помощью уязвимости ZombieLoad злоумышленники могут удаленно выкрасть чужие данные.

В чем проблема? Как сообщает 4PDA, в компании Intel подтвердили существование уязвимости ZombieLoad и рассказали, что она состоит из четырех ошибок в микрокоде процессоров.

Читайте также: Анонсировали первый в мире гибкий ноутбук – Lenovo ThinkPad X1: фото

Взлому поддаются все персональные компьютеры и облачные сервера, построенные на базе чипов Intel, выпущенных начиная с 2011 года. На устройства с процессорами AMD эта проблема не распространяется.

Как работает вредоносный код? Суть ZombieLoad заключается в осуществлении атаки на процессор путем подачи большого количества информации, которую тот не способен обработать. Для предотвращения сбоя чип обращается к микрокоду, выполняя перезагрузку. Одна из ошибок позволяет в этот момент получить доступ ко всем данным, которые обрабатывались ядрами процессора. При нормальной же работе у приложений есть доступ только к их собственным данным.

Какова опасность от вируса? С помощью ZombieLoad злоумышленники могут узнать, какие сайты просматривает пользователь в режиме реального времени, украсть его пароли, маркеры доступа от платежных систем и завладеть другой ценной информацией. Однако для этого человеку нужно скачать на свой компьютер зараженное программное обеспечение и запустить его.

via GIPHY

 

Меры безопасности. Apple, Google, Microsoft, Amazon и другие крупные корпорации уже начали распространение обновлений, защищающих от ZombieLoad. Intel также выпустила соответствующие патчи для всех подверженных уязвимости процессоров.

В компании отмечают, что внесенные в микрокод исправления будут очищать буфер процессора при перегрузке, предотвращая тем самым возможности доступа вредоносного программного обеспечения к данным других приложений.

Читайте также: Redmi может представить свой первый ноутбук

Как защититься от утечки данных? Для обеспечения безопасности пользователям macOS следует обновиться до версии 10.14.5, которая содержит все необходимые исправления. Microsoft также выпустила соответствующий патч для пользователей Windows через Windows Update.

Если на вашем компьютере отключена автоматическая установка обновлений, следует включить эту опцию или скачать новую версию микрокода для процессоров Intel со специального сайта Microsoft.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
51580
Теги: Техно Новости Техно Интернет Гаджеты Кибербезопасность Процессоры macOS Windows 10 Intel
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
14 мая 21:16 OnePlus 7 представили официально: характеристики и цена нового убийцы флагманов
589
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
14 мая 20:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 840
Итоги Google I/O 2019: что представила компания
13 мая 08:45 Итоги Google I/O 2019: что представила компания
218
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
12 мая 18:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська 990
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
11 мая 22:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 308
Новости
Больше новостей
Залиште відгук