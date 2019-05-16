В процессорах Intel обнаружили новую уязвимость: как избежать утечки данных

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую опасность для владельцев компьютеров с процессорами Intel. С помощью уязвимости ZombieLoad злоумышленники могут удаленно выкрасть чужие данные.

В чем проблема? Как сообщает 4PDA, в компании Intel подтвердили существование уязвимости ZombieLoad и рассказали, что она состоит из четырех ошибок в микрокоде процессоров.

Читайте также: Анонсировали первый в мире гибкий ноутбук – Lenovo ThinkPad X1: фото

Взлому поддаются все персональные компьютеры и облачные сервера, построенные на базе чипов Intel, выпущенных начиная с 2011 года. На устройства с процессорами AMD эта проблема не распространяется.

Как работает вредоносный код? Суть ZombieLoad заключается в осуществлении атаки на процессор путем подачи большого количества информации, которую тот не способен обработать. Для предотвращения сбоя чип обращается к микрокоду, выполняя перезагрузку. Одна из ошибок позволяет в этот момент получить доступ ко всем данным, которые обрабатывались ядрами процессора. При нормальной же работе у приложений есть доступ только к их собственным данным.

Какова опасность от вируса? С помощью ZombieLoad злоумышленники могут узнать, какие сайты просматривает пользователь в режиме реального времени, украсть его пароли, маркеры доступа от платежных систем и завладеть другой ценной информацией. Однако для этого человеку нужно скачать на свой компьютер зараженное программное обеспечение и запустить его.

Меры безопасности. Apple, Google, Microsoft, Amazon и другие крупные корпорации уже начали распространение обновлений, защищающих от ZombieLoad. Intel также выпустила соответствующие патчи для всех подверженных уязвимости процессоров.

В компании отмечают, что внесенные в микрокод исправления будут очищать буфер процессора при перегрузке, предотвращая тем самым возможности доступа вредоносного программного обеспечения к данным других приложений.

Читайте также: Redmi может представить свой первый ноутбук

Как защититься от утечки данных? Для обеспечения безопасности пользователям macOS следует обновиться до версии 10.14.5, которая содержит все необходимые исправления. Microsoft также выпустила соответствующий патч для пользователей Windows через Windows Update.

Если на вашем компьютере отключена автоматическая установка обновлений, следует включить эту опцию или скачать новую версию микрокода для процессоров Intel со специального сайта Microsoft.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно