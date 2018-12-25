В сети появились фото загадочного смартфона Nokia

147 Читати новину українською
Появились фото загадочного смартфона Nokia
Появились фото загадочного смартфона Nokia / fdlx.com

Оказывается, компания HMD Global готовит не только флагманский смартфон Nokia 9. И теперь в сети засветились снимки нового устройства, которое получит тройную камеру.

Об этом пишет ixbt.com.

Правда, пока нет информации о названии и характеристиках новинки.

Читайте также: Самые смартфоны 2018 – рейтинг Техно24

Но на фото не видно сканера отпечатков пальцев, который бы находился на задней панели, поэтому можно предположить, что он будет встроен в экран.

З'явились фото загадкового смартфону Nokia

Задняя крышка, вероятно, изготовлена из стекла

Также на снимке можно увидеть отблеск крышки, вероятно, новинка будет изготовлена из стекла.

З'явились фото загадкового смартфону Nokia

Селфи-камеру могут спрятать в слайдер

При этом на фронтальной панели нет селфи-камеры. Поэтому она может быть выдвижной или спрятанной в модуль-слайдер.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
984
Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
23 декабря 20:08 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
3358
Самые захватывающие игры 2018 года
22 декабря 19:03 Самые захватывающие игры 2018 года
Михайло Года 738
Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
20 декабря 15:06 Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
354
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
18 декабря 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
1128
Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
18 декабря 19:06 Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
1003
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук