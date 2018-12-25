В сети появились фото загадочного смартфона Nokia
Оказывается, компания HMD Global готовит не только флагманский смартфон Nokia 9. И теперь в сети засветились снимки нового устройства, которое получит тройную камеру.
Об этом пишет ixbt.com.
Правда, пока нет информации о названии и характеристиках новинки.
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Но на фото не видно сканера отпечатков пальцев, который бы находился на задней панели, поэтому можно предположить, что он будет встроен в экран.
Задняя крышка, вероятно, изготовлена из стекла
Также на снимке можно увидеть отблеск крышки, вероятно, новинка будет изготовлена из стекла.
Селфи-камеру могут спрятать в слайдер
При этом на фронтальной панели нет селфи-камеры. Поэтому она может быть выдвижной или спрятанной в модуль-слайдер.
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