В сети появились фото загадочного смартфона Nokia

Оказывается, компания HMD Global готовит не только флагманский смартфон Nokia 9. И теперь в сети засветились снимки нового устройства, которое получит тройную камеру.

Об этом пишет ixbt.com.

Правда, пока нет информации о названии и характеристиках новинки.

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Но на фото не видно сканера отпечатков пальцев, который бы находился на задней панели, поэтому можно предположить, что он будет встроен в экран.

Задняя крышка, вероятно, изготовлена из стекла

Также на снимке можно увидеть отблеск крышки, вероятно, новинка будет изготовлена из стекла.

Селфи-камеру могут спрятать в слайдер

При этом на фронтальной панели нет селфи-камеры. Поэтому она может быть выдвижной или спрятанной в модуль-слайдер.

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