В Steam стартовала распродажа приуроченная к китайскому Новому году
Компания Valve запустила большую распродажу в своем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Такая акция приурочена к китайскому Новому году и получила название Лунный Новый год.
Распродажа в Steam завершится 11 февраля 2019 года в 20:00 по киевскому времени.
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Кроме обычных скидок в новом распродажи предусмотрена система поощрений – при покупке на 400 гривен и больше пользователь получает дополнительную скидку в 70 гривен.
Среди интересных предложений Лунного Нового года:
- Dark Souls 3 – 225 гривен, скидка 75%
- Far Cry 5 – 211 гривен, скидка 75%
- Tekken 7 – 270 гривен, скидка 50%
- NioH – 289 гривен, скидка 50%
- Assassin's Creed Odyssey – 422 гривны, скидка 50%.
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Источник: 24 Канал
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