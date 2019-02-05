В Steam стартовала распродажа приуроченная к китайскому Новому году

Компания Valve запустила большую распродажу в своем сервисе цифровой дистрибуции Steam. Такая акция приурочена к китайскому Новому году и получила название Лунный Новый год.

Распродажа в Steam завершится 11 февраля 2019 года в 20:00 по киевскому времени.

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Кроме обычных скидок в новом распродажи предусмотрена система поощрений – при покупке на 400 гривен и больше пользователь получает дополнительную скидку в 70 гривен.

Среди интересных предложений Лунного Нового года:

Dark Souls 3 – 225 гривен, скидка 75% Far Cry 5 – 211 гривен, скидка 75% Tekken 7 – 270 гривен, скидка 50% NioH – 289 гривен, скидка 50% Assassin's Creed Odyssey – 422 гривны, скидка 50%.

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