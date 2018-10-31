В Telegram обнаружили уязвимость: сообщения могут читать посторонние

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В Telegram обнаружили уязвимость
В Telegram обнаружили уязвимость / centrometeoitaliano.it

В мессенджере Telegram нашли проблему-уязвимость, предоставляющую доступ к обычным текстовым сообщениям и медиа пользователей, которые обычно являются зашифрованными.

Об этом сообщает Bleeping Computer.

"Telegram сохраняет ваши сообщения в незашифрованной базе данных SQLite. По крайней мере, мне не пришлось прилагать усилий, чтобы найти ключ", – заявил американский инженер Натаниэль Сачи.

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Он отметил, что Telegram использует "немного тяжелую для чтения, но незашифрованную базу данных SQLite".

При этом мультимедийные данные и "секретный чат" также попадают в эту базу. То есть все сообщения попадают в одну и ту же базу данных, независимо от того, получают ли они преимущество сквозного шифрования.

Кроме того, Сачи получил доступ к именам и номерам телефонов, которые в теории могут быть сопоставлены друг с другом.

Telegram Desktop поддерживает защиту паролем, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к приложению, но этот параметр безопасности не добавляет шифрование. Поэтому стороние люди, которые получат доступ к компьютеру пользователя, могут читать чужие чаты.

При этом СЕО Telegram Павел Дуров скептически прокомментировал это заявление.

C технической точки зрения утверждение того, кто заявил об уязвимости, сводится к следующему: "Если бы у меня был доступ к компьютеру, я бы смог прочитать Ваши сообщения". Само по себе это утверждение очевидно",
– говорит Дуров.

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Теги: Техно Интернет Telegram
Источник: Техно
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