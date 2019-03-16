В Telegram произошел массовый сбой во всем мире

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В Telegram произошел сбой
В Telegram произошел сбой / Фото из открытых источников

В работе мессенджера Telegram 16 марта были зафиксированы проблемы по всему миру, включая Украину. Около 70 тысяч пользователей не видели своего аккаунта в приложении из-за проблем с сервером.

Сейчас проблема устранена, сообщила команда Telegram. Там также посоветовали пользователям, которые не видят своих групп, выйти из аккаунта и войти снова. Любые другие незначительные побочные эффекты связаны с кэшированием и исчезнут сами.

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91% пользователей сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сообщали о невозможности подключиться к Telegram, еще 8% – о том, что не отправляются сообщения.

Больше всего проблем в работе Telegram отмечали европейские пользователи в Италии, Германии, Австрии, Польше, Беларуси, Украине, России. Также сбои наблюдались в США, Бразилии, Индии, Малайзии, Венесуэле и Колумбии.

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Теги: Техно Интернет Новости Техно Telegram
Источник: 24 канал
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