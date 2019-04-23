В Tesla рассказали о собственном процессоре для беспилотных авто

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В Tesla рассказали о собственном процессоре для беспилотных авто
В Tesla рассказали о собственном процессоре для беспилотных авто / Hyser

Относительно своих намерений выпустить собственный процессор для беспилотных автомобилей компания Tesla Motors объявила еще в 2017 году. С самого начала разработкой программного обеспечения для чипа занимался Джим Келлер, который создал немало успешных продуктов для Apple и AMD, однако разработчик перешел в Intel.

Как сообщает Overclockers, в рамках мероприятия Tesla Autonomy Day представители компании раскрыли немало технических подробностей об автопилоте Full Self-Driving (FSD), которым оснащаются новые электромобили Model S, Model X и Model 3.

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Характеристики. Процессор автопилота Full Self-Driving изготавливается по 14-нанометровому техпроцессу FinFET на техасском заводе Samsung Electronics и насчитывает 6 миллиардов транзисторов. Площадь кристалла равна 260 квадратных миллиметров.

Tesla
Процессор Tesla имеет ряд преимуществ перед решениями NVIDIA

В распоряжении данного чипа есть двенадцать 64-битных ядер ARM Cortex-A72 с рабочей частотой 2,2 ГГц, графический модуль с заявленной вычислительной мощностью 600 Гфлопс и поддержкой операций FP32 / FP16, а также два блока, которые отвечают за ускорение алгоритмов нейронных сетей.

Преимущества. Как утверждает Tesla, ее автопилот FSD имеет в 21 раз большую производительность, чем решения NVIDIA, которое он заменит. На плате устройства распаяны сразу два вышеописанных процессора, обеспеченных отдельными системами питания, оперативной памятью и они выполняют одни и те же вычисления.

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Теги: Техно Tesla Авто Процессоры Гаджеты
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