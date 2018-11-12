В Украине не могут поделить торговую марку Xiaomi: причина конфликта

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Спор между Xiaomi Н. К. Limited и NIS длится уже 2 года
Спор между Xiaomi Н. К. Limited и NIS длится уже 2 года / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi Н. К. Limited и NIS не могут поделить торговую марку Xiaomi в Украине. Дело уже перенесли в судебную плоскость. В результате, от дистрибьютора требуют уничтожить партию смартфонов.

Об этом пишет tech.liga.net.

Судейская коллегия, которая рассматривает спор за права на торговую марку в Украине, решила подать заявление на самоотвод.

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Это судебное разбирательство между Xiaomi Н. К. Limited и NIS длится уже второй год. Xiaomi Н. К. Limited добивается запрета NIS распространять партию смартфонов Xiaomi Redmi 4 2/16 ГБ. У партии есть сотня устройств и всех их требуют уничтожить.

Дело передали в Верховный суд. В июле этого года его отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

29 сентября Хозяйственный суд Киевской области запретил дистрибьютору распространять партию смартфонов и обязал изъять их из оборота и уничтожить.

Однако это решение обжаловали в апелляционной инстанции. Поэтому пока спор не решен.

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Теги: Техно IT-бизнес Интернет Xiaomi
Источник: Техно
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