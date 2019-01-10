В Украине разоблачили группу хакеров, которые через интернет "обокрали" людей на миллионы гривен

На Ровненщине киберполиция разоблачила 4 молодых людей, которые создали компьютерные вирусы и использовали их для незаконного обогащения. Всего злоумышленникам удалось похитить более 5 миллионов гривен. По этим фактам полиция открыла 2 дела.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

С помощью спецтехники злоумышленники сканировали компьютеры, подключенные к интернету, на наличие удаленного доступа. В дальнейшем хакеры использовали созданные вирусы для получения полного контроля над пораженным компьютером.

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После этого подбирали пароли для доступа в систему. Пользуясь компьютером на правах собственника, хакеры получали доступ к программе онлайн-банкинга, установленной на компьютере, и переводили деньги на подконтрольные счета или переводили в криптовалюту.

Обыски у хакеров

Обычно злоумышленники действовали ночью. При этом банк не реагировал на такие операции, поскольку они осуществлялись от доверенного пользователя. Операция выглядела полностью легитимной.

Кроме того, злоумышленники оставляли бэкдор (дефект алгоритма) на компьютере жертвы для дальнейшего контроля и использования его для преступлений.

Кроме того, чтобы получить доступ к компьютерам, злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем. Обычно такие письма поступали на адреса представителей юридических лиц.

Правоохранители провели обыски в квартирах участников преступной группы. Во время этого была изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое имущество направили на проведение необходимых экспертиз.