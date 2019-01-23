В Украине заработает еще один сервис от Uber

Компания Uber запускает в Украине еще один сервис Uber Eats, который занимается доставкой еды из местных ресторанов. Услуга должна стать доступной в Киеве уже до конца этого месяца.

Об этом пишет издание AIN.ua, ссылаясь на источник в компании Uber Drive.

Сервис Uber Eats начал работать еще в 2014 году, в настоящее время услуга доступна в сотнях городов по всему миру.

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Сначала услуга будет доступна только в центральной части Киева, тогда к сервису должны подключить более 100 ресторанов. Также сервис уже начал набирать курьеров: автомобилисты, велосипедисты и скутеристы. Курьерам обещают зарплату до 25 тысяч гривен.

Главой Uber Eats в Украине стал Антон Шулык.

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