В WhatsApp случайно нашли важную функцию

Пользователь WhatsApp обнаружил, что программа имеет очень важную функцию. Она позволяет проверять фотографии на подлинность. Эту функцию можно использовать в различных сферах жизни. Например, проверить действительно ли владелец аккаунта является реальным человеком.

О дополнительной функции пользователь написал в своем блоге WABetaInfo.

Читайте также: Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером

В бета-версии 2.19.73 WhatsApp Messenger автор блога обнаружил новую функцию под названием "поиск по изображениям". С ее помощью можно проверять фото на подлинность с помощью поисковой системы Google. В частности, пользователь может быстро загрузить снимок в поисковик и найти или идентичные, или схожие картинки. Сейчас для пользователей функция недоступна. Сами разработчики тоже не анонсировали ее добавление.

К слову, WhatsApp постоянно борется с фейковыми новостями, так 6 февраля компания заявила, что удаляет более 2 миллиардов аккаунтов ежемесячно для борьбы с поддельными новостями.

Что известно о WhatsApp? Это популярная система, которая позволяет обмениваться различными сообщениями, в том числе отправлять текстовые материалы, изображения, видео и аудио через интернет. WhatsApp Messenger была стверена компанией WhatsApp Inc. украинцем Яном Кумом и Брайаном Эктоном. С 2014 года компания принадлежит Facebook Inc. Сейчас программой пользуется более миллиарда человек.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно