Видео дня: 14 лет назад загрузили первый ролик на YouTube

Ровно 14 лет назад, 23 апреля 2015 года, было загружено первое видео на сервис YouTube. 18-секундный ролик снял и загрузил один из основателей сервиса Джавед Карим.

Видео было загружено на аккаунт "jawed". На кадрах видно самого Карима, который рассказывает о слонах и их хоботах. Видео он снял в зоопарке Сан-Диего и так и назвал "Me at the zoo" (Я в зоопарке).

Оператором видео стал один из друзей Карима – Яков Лапицкий. По состоянию на 23 апреля 2019 года видео посмотрело более 66 миллионов пользователей.

Me at the zoo: первое видео на YouTube

Когда создали YouTube?

Сервис заработал на несколько месяцев раньше – 14 февраля 2005 года. Его создали дизайнер Чадом Херли и программисты Стив Чен и упомянутый выше Джавед Карим.



Как рассказывал Карим, идея создания сервиса к нему пришла тогда, когда он пытался найти в интернете ролик с участием Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка.

