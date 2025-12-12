С 10 декабря в Австралии действует закон, который обязывает десять крупных онлайн-платформ удалить аккаунты пользователей в возрасте до 16 лет и заблокировать им доступ к сервисам. Reddit подал иск в высшую судебную инстанцию страны, заявив, что это ограничивает свободу высказывания, поскольку несовершеннолетние теряют возможность участвовать в политических дискуссиях. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Австралия ввела полный запрет соцсетей для подростков до 16 лет

Почему Reddit отрицает, что является соцсетью, и что думают австралийцы?

Платформа также просит освободить ее от требований закона, аргументируя, что Reddit является не классической соцсетью, а "коллекцией публичных форумов". В своих материалах компания отмечает, что главная цель сервиса – обмен знаниями и обсуждение контента, а не социальные взаимодействия между пользователями. Там подчеркивают, что Reddit не поощряет создание списков друзей, не сосредотачивается на личных профилях или фотографиях и не предлагает инструментов для организации событий, как другие популярные платформы.

В сопроводительной заметке администратор Reddit по имени LastBluejay заявил, что закон создает "серьезные проблемы для приватности и политического высказывания". По его мнению, новые правила заставят и взрослых, и несовершеннолетних проходить инвазивные процедуры проверки возраста, а также лишат подростков доступа к безопасным сообществам, где они могут взаимодействовать в соответствии со своим возрастом. Компания также обращает внимание, что значительная часть контента на различных платформах доступна без регистрации, поэтому запрет аккаунтов не гарантирует реальной защиты.

Что показывает соцопрос о поддержке запрета?

Параллельно с юридическими спорами Monash University обнародовал исследование, в котором приняли участие 1 598 взрослых австралийцев. По его результатам, 79% респондентов поддерживают запрет соцсетей для детей до 16 лет. Меньше всего поддержки среди молодежи 18–24 лет – 72%, тогда как среди людей в возрасте от 50 до 64 лет этот показатель достигает 80%, а среди граждан 65+ – 87%.

Руководитель исследовательской группы профессор Марк Андреевич объясняет, что запрет направлен на платформы, которые активно монетизируют внимание молодежи, используя алгоритмы для сбора данных, размещения рекламы и удержания пользователя. Он отмечает, что такие сервисы уменьшают объем фактчекинга на фоне роста дезинформации и работают в среде с недостаточным регулированием.

Инициатива Австралии привлекла внимание других стран. В США уже существует двухпартийная поддержка законопроекта "Kids Off Social Media Act", который запрещает алгоритмические рекомендации для пользователей младше 17 лет.

Что думают сторонники и противники закона?

Те, кто поддерживает запрет, чаще всего ссылаются на риски манипуляций, влияние на психическое здоровье, кибербуллинг, дезинформацию и опасность со стороны онлайн-хищников. Среди оппонентов доминируют опасения относительно цензуры, чрезмерного вмешательства государства в родительские полномочия и риска социальной изоляции молодых пользователей. Отдельно упоминают и страх, что уязвимые группы потеряют доступ к сообществам, где они могут найти поддержку.

Профессор Андреевич подчеркивает, что надежды на добровольные изменения со стороны крупных платформ напрасны: их бизнес-модели построены на максимизации внимания, а не на ответственности перед обществом или демократией.