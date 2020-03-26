ВОЗ рекомендуют играть в компьютерные игры во время карантина

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус в который раз призвал граждан соблюдать условия карантина. Чтобы было чем развлечься, чиновник рекомендует среди прочего играть в компьютерные игры.

Об этом он заявил во время своего обращения. Также Гебреисус сделал акцент и на том, чтобы люди уделяли внимание близким.

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"Позаботьтесь о соседях, родных и близких. Чувство сострадания – тоже лекарство. Слушайте музыку, читайте книги или играйте в игры", – советует Гебреисус.

Что еще советует глава ВОЗ

А что касается новостей, то он призывает не уделять слишком много времени для получения информации, ведь это может вызвать беспокойство. Он призывает людей черпать информацию из надежных источников не чаще двух раз в день.

Также он напомнил, что во время такого малоподвижного образа жизни, важно поддерживать здоровую диету, которая помогает иммунной системе функционировать должным образом.

"Моя семья ничем не отличается от ваших: моя дочь сейчас учится из дома, потому что ее школа закрыта. В это трудное время важно продолжать заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Это важно не только в долгосрочной перспективе, но и в случае заболевания Covid-2019", – напомнил Гебреисус.

По состоянию на 25 марта в Украине лабораторно подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом. Утром 25 марта подтвердили четвертую смерть от этого вируса. Умер 68-летний мужчина с Тернопольщины. Он стал первым мужчиной в Украине, умершим вследствие Covid-2019.



Кроме того, жертвами коронавируса стали женщины в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.



Также 25 марта правительство продолжило карантин в Украине еще на 30 дней. Поэтому люди вынуждены будут оставаться дома минимум до 25 апреля.

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