Впервые в истории состоится женский выход в космос: известна дата

Впервые в истории NASA выход в космос осуществят только женщины, без сопровождения мужчин. Всего таких экспедиций в истории было более 200. Но участие приняли только 15 женщин и всегда вместе с коллегами мужчинами.

Джессика Меир и Кристина Кок станут первыми в истории женщинами, которые выйдут в открытый космос без сопровождения мужчин.

Осуществить исторический женский выход в космос они должны были еще в марте, но тогда не хватило снаряжения соответствующего размера. Теперь ситуацию исправили. Мероприятие запланировано на 21 октября.

Джессика Меир и Кристина Кок

"Особенность этой экспедиции – техническая. Надо будет в первую очередь заменить солнечные батареи", – объяснила заместитель председателя Меган Макартур.

Для этого сотрудницам NASA понадобится около 6,5 часов. И это для них уже рутина, ведь в NASA Меган и Джессика работают еще с 2013 года. Мечтали о космосе с детства, но не думали, что станут первой женской экспедицией.

"Я считаю, что это важно, с исторической точки зрения, ведь раньше женщинам не давали делать то, чем сейчас занимаемся мы. Это очень важно, что мы внесем и свой вклад в космическую программу таким образом, ведь мы такие же работники NASA как и мужчины. Эта возможность достичь большего успеха в карьере и вдохновить других", – заверила астронавт Кристина Кок.

Смотрите видео, как астронавтки Джессика Меир и Кристина Кок отвечают на вопросы из космоса:

Женщины в космосе: что об этом известно

Первой женщиной в космосе была Валентина Терешкова в 63 году. С тех пор, по данным NASA, за пределами земного пространства побывали почти 60 женщин.



Валентина Терешкова

За это время астронавтки смогли приспособиться к космическим условиям, чтобы всегда выглядеть красиво. К примеру, Карен Нюберг еженедельно моет в невесомости голову.

Смотрите видео, как Карен Нюберг моет волосы в космосе:

