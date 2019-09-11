Выпустили экологический смартфон, в котором можно самостоятельно заменить устаревшие детали
Нидерландский стартап Fairphone разработал "экологический" смартфон, компоненты которого можно улучшать самому. Он получил название Fairphone 3.
Разработчики утверждают, что их новинка имеет менее вредное воздействие на окружающую среду, в также обеспечивает лучшие условия для рабочих, передает TechCrunch.
Интересно: Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Что о нем известно. Смартфон работает на базе Android. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюйма. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 632 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Смартфон имеет две камеры – 12 Мп и 8 Мп. Емкость батареи составляет 3000 мАч. Также он оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты.
Детали можно заменить самостоятельно
Фишки. Главное отличие Fairphone 3 заключается в том, что имеет меньшее негативное влияние на окружающую среду.
Еще одна его особенность – пользователь может самостоятельно заменять устаревшие модули. То есть если пользователь хочет получить более современные характеристики, то может самостоятельно заменить их на новые. Вместо того, чтобы выбрасывать смартфон и покупать новый.
Цена. Стоимость экологического Fairphone 3 составляет 450 евро (это 12 600 гривен).
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно