Xiaomi готовит сразу два новых смартфона
Китайская корпорация Xiaomi работает над созданием сразу двух новым смартфонов. Они зарегистрированы на сайте Министерстве промышленности и информатизации КНР.
Об этом пишет gizmochina.
Будущие смартфоны Xiaomi зарегистрированы под номерами M19101F9T и M19101F9E.
Читайте также: Xiaomi разрабатывает уникальный для себя смартфон
Интересно, что оба смартфона начинаются с M19, поэтому можно предположить, что их выпуск состоится уже в 2019 году.
Однако, пока других характеристик смартфонов нет.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Источник: Техно
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии