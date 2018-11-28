Xiaomi готовит сразу два новых смартфона

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Xiaomi готовит сразу два новых смартфона
Xiaomi готовит сразу два новых смартфона / biz.censor.net.ua

Китайская корпорация Xiaomi работает над созданием сразу двух новым смартфонов. Они зарегистрированы на сайте Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Об этом пишет gizmochina.

Будущие смартфоны Xiaomi зарегистрированы под номерами M19101F9T и M19101F9E.

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Интересно, что оба смартфона начинаются с M19, поэтому можно предположить, что их выпуск состоится уже в 2019 году.

Однако, пока других характеристик смартфонов нет.

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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