Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революционный смартфон с 108-мегапиксельной камерой

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Xiaomi Mi Mix Alpha: характеристика, цена, обзор, камера
Xiaomi Mi Mix Alpha: фото, характеристики, цена / Скриншот из видео

Компания Xiaomi представила один из самых оригинальных смартфонов 2019 года, который получил название Mi Mix Alpha. Девайс не только получил дисплей, который занимает 180,6% площади корпуса, но и стал первым в мире смартфоном с 108 Мп камерой.

Дисплей и дизайн. Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишен вырезов и отверстий, и заменяет динамик за счет проводимости звука.

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Более того, дисплей способен пропускать звук, а клавиши управления спрятаны под ним же. Специально для заднего дисплея компания разработала отдельный интерфейс, который предлагает ряд виджетов и полезных утилит.


Xiaomi Mi Mix Alpha представили официально

Камера. Xiaomi отказалась от дополнительной селфи-камеры, поскольку ее роль взяла на себя основная, которая, к слову, получила впечатляющее разрешение в 108 Мп. Таким образом Xiaomi Mi Mix Alpha стал первым устройством с подобным сенсором. Физический размер сенсора составляет 1 / 1,33, что значительно больше используемых сенсоров в iPhone 11 Pro Max и Huawei Pro P30.

Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032х9024 пикселей. Всего модулей камеры три: 108, 20 и 12 Мп.

 

Основные характеристики. Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G. Реализована и функция быстрой беспроводной зарядки.

Презентация Xiaomi Mi Mix Alpha – смотрите видео

Дата старта продаж и цена. Стоимость Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 2 830 долларов (около 69 000 гривен), дата начала продаж новинки будет объявлена позже.

Xiaomi Mi Mix Alpha
Цена Xiaomi Mi Mix Alpha

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