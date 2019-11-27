Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 2S: характеристики и цена смарт-часов для детей

Компания Xiaomi объявила о старте продаж смарт-часов Mi Rabbit Children Watch 2S. Новинка позволяет родителям отслеживать местонахождение своих детей даже в помещениях, а юные пользователи получат набор полезных функций.

Дизайн и характеристики

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Часы выполнены в квадратном корпусе и оснащены 1,13-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 пикселей.

С одной стороны у Mi Rabbit Children Watch 2S одна физическая кнопка, а с противоположной находится слот под SIM-карту. Устройство поддерживает подключение по 2G.



Mi Rabbit Children Watch 2S уже доступен в Китае

Корпус часов полноценно защищен от воды по стандарту IPx8. Внутри разместился аккумулятор на 600 мАч, который обеспечивает до 7 дней автономной работы в обычном режиме.

Основные функции

С помощью Mi Rabbit Children Watch 2S ребенок может узнавать информацию из энциклопедий через встроенный голосовой помощник. Чтобы часы не отвлекали на уроках, можно активировать специальный режим, в котором доступны только просмотр времени и отправка сообщения SOS.

Цена

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 2S уже поступил в продажу в Китае по цене 199 вьюнов (ориентировочно 680 гривен по курсу по состоянию на 27 ноября 2019 года).

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