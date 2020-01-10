MIUI 12: Xiaomi официально анонсировала новую версию фирменной оболочки

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новое поколение своей фирменной оболочки MIUI 12. Как известно предварительную версию MIUI 11 компания выпустила в прошлом году.

Как передает Gizmochina, еще в октябре прошлого года руководитель Xiaomi по связям с общественностью Сюй Цзеюн рассказал, что компания работает над новой версией прошивки, а сейчас состоялся официальный анонс.

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Что известно

Пока в компании не раскрывают многие детали. Зрителям показали только черный фон с логотипом новой версии оболочки (который, к слову, не сильно отличается от "одиннадцатки").

С MIUI 12 Xiaomi должен предложить пользователям ряд новых функций а также существенно изменить дизайн оболочки. По слухам, в MIUI 12 компания представит глобальную системную темную тему. Xiaomi уже внедрила темный режим с MIUI 11, но часть приложений от третьих источников не поддерживали функцию.

Также можно ожидать дальнейшего улучшения визуальной части, новые анимации, обои, новые звуки и тому подобное.

Когда обновление получат пользователи

Разработка MIUI 12 длится около полугода. Можно предположить что бета-тестирование может начаться уже в марте-апреле этого года. Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат обновление, должны предоставить в феврале-марте.

Кроме того, во время презентации подтвердили, что запуск финальной версии MIUI 12 состоится в этом году, вероятно, в августе-сентябре.

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