Xiaomi обогнала Apple на рынке наручных гаджетов

Китайская корпорация Xiaomi обогнала компанию Apple на рынке умных часов и фитнес-браслетов. Таковы итоги третьего квартала 2018 года.

Об этом говорится на сайте компании IDC.

Как видим в сообщении, Xiaomi продемонстрировала значительный скачок по продаже наручных гаджетов (умных часов и фитнес-браслетов). Так, китайская компания сбыла 6,9 миллиона устройств и заняла 21,5% этого рынка, по сравнению с 3 кварталом 2017 года. При этом объем поставок вырос почти на 91%.

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Китайцы сделали акцент на недорогих фитнес-браслетах, что позволило укрепить позиции и нарастить объемы продаж. Также компания продолжала размывать и направление умных часов. В то время два крупнейших бренда умных часов, Apple и Fitbit, продолжали углубляться в рынок здравоохранения

Xiaomi заняла первое место в течение квартала благодаря успеху Mi Band 3 и значительному увеличению продаж за пределами Китая. В частности, компании удалось расширить свое присутствие на других рынках, таких как Индия, Европа, Ближний Восток и Африка.

При этом Apple выпустила свою новую версию Apple Watch 4 в сентябре. Это дало снизить стоимость Watch 3, что тоже помогло увеличить долю продаж Apple в течение квартала.

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