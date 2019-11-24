Xiaomi показала деревянный ретро-проектор, который можно собрать самому

6 Читати новину українською
Xiaomi показала деревянный ретро-проектор / gizmochina.com

Корпорация Xiaomi не прекращает удивлять нас оригинальными разработками. Одним из них является проектор в ретро-стиле. Его официальное название 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.

Как передает gizmochina, это устройство является витаскопом, то есть одним из ранних прототипов современных кинопроекторов.

Интересно: Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-трекер Mi Band 3i: чем интересен

Для чего аппарат

Конечно, для просмотра видео. Устройство может воспроизводить картинки с кинопленки с помощью электрической лампы накаливания.

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.
Проектор нужно собрать самому

Еще один интересный момент – устройство изготовлено из дерева. В продажу он поступает в разобранном виде. Пользователь должен собрать его самостоятельно. На составление у пользователя уйдет от 4 до 8 часов.

Чтобы запустить ретро-проектор Xiaomi, нужно вращать ручку и наблюдать за тем, что происходит на экране.

Ретро-проектор от Xiaomi: видео

Цена

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope на территории Китая будет стоить 33 доллара (чуть больше 800 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
сегодня
24079
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Xiaomi Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
сегодня 13:02 Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
Назар Токар 465
9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
23 ноября 22:07 9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
308
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
23 ноября 16:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
Анастасія Можаровська 13185
Xiaomi Mi 9 Lite: интересные факты о недорогом мощном смартфоне
22 ноября 19:40 Xiaomi Mi 9 Lite: интересные факты о недорогом мощном смартфоне
Назар Токар 987
Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
22 ноября 18:20 Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
Ірина Полицька 645
Новости
Больше новостей
Залиште відгук