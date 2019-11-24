Xiaomi показала деревянный ретро-проектор, который можно собрать самому

Корпорация Xiaomi не прекращает удивлять нас оригинальными разработками. Одним из них является проектор в ретро-стиле. Его официальное название 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope.

Как передает gizmochina, это устройство является витаскопом, то есть одним из ранних прототипов современных кинопроекторов.

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Для чего аппарат

Конечно, для просмотра видео. Устройство может воспроизводить картинки с кинопленки с помощью электрической лампы накаливания.



Проектор нужно собрать самому

Еще один интересный момент – устройство изготовлено из дерева. В продажу он поступает в разобранном виде. Пользователь должен собрать его самостоятельно. На составление у пользователя уйдет от 4 до 8 часов.

Чтобы запустить ретро-проектор Xiaomi, нужно вращать ручку и наблюдать за тем, что происходит на экране.

Ретро-проектор от Xiaomi: видео

Цена

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope на территории Китая будет стоить 33 доллара (чуть больше 800 гривен).

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