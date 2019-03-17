Xiaomi представила доступный и функциональный внешний аккумулятор Mi Power 3

Компания Xiaomi выпустила упрощенную версию мощного внешнего аккумулятора Mi Power 3 Pro, который способен заряжать ноутбуки. Новинка получила название Xiaomi Mi Power 3 и в отличие от своего предшественника Mi Power 2 получила дополнительный разъем USB Type-C с поддержкой двусторонней быстрой зарядки.

Особенности. Как сообщает 4PDA, Xiaomi Mi Power 3 емкостью 10 000 мАч выполнен в компактном алюминиевом корпусе и доступен в серебристом и черном цветах. Все ключевые элементы расположились с одной стороны: кнопка питания, 4 светодиодных индикатора для отображения уровня заряда и три разъема.

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Обычный USB Type-A служит только для зарядки других устройств с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Симметричный USB Type-C можно использовать как для зарядки самого аккумулятора, так и других гаджетов с максимальной мощностью до 18 Вт. Кроме того, micro-USB также работает в обе стороны: 15 Вт на прием и 18 Вт на отдачу.



Xiaomi Mi Power 3 поступит в продажу 18 марта

Дата выхода и цена. Новый портативный аккумулятор поступит в продажу на официальном сайте Xiaomi 18 марта по цене 19 долларов (около 500 гривен).

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