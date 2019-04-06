Xiaomi представила доступный телескоп

Компания Xiaomi выпустила недорогой телескоп Star Trang Telescope. Новинку представили в рамках фестиваля 9th Anniversary Mi Fan Festival по случаю девятилетия Xiaomi.

Как пишет Gizmochina, это любительский телескоп. Этим можно объяснить и довольно бюджетную цену.

Характеристики. Xiaomi Star Trang получил специально изготовленные линзы с диаметром 23 мм и 10 мм. В общем весь телескоп как одна большая линза с многослойным покрытием, что улучшает оптические характеристики системы.

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Телескоп оснащен штативом из нержавеющей стали и специальными вспомогательными защитными дисками, которые предотвращают повреждение окуляров и аксессуаров.

Как уверяет производитель, это устройство позволит каждому наблюдать за небом или хорошим видом.

Телескоп Xiaomi Star Trang

Цена. Как мы уже упоминали, телескоп получился очень бюджетным. Его оценили в 599 юаней (89 долларов или 2 400 гривен). В продажу Xiaomi Star Trang Telescope поступит 9 апреля.

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