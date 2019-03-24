Xiaomi представила робот-пылесос: чем он особенный

Компания Xiaomi представила робот-пылесос Roborock Sweep Т6. Отличие новинки от предыдущих моделей линейки – низкий уровень шума. При этом другие функции пылесоса остались такими же качественными.

Одной из особенностей новинки стала система лазерного картирования Map Management 3.0. Специальные алгоритмы определяют приоритет направления движения робота, повышая эффективность уборки на 20 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Пользователю доступны функции ручной корректировки маршрута и установка виртуальной стены в помещении, которая ограничивает передвижение пылесоса. Об этом сообщает Gizchina.com

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Съемная основная щетка позволяет легко удалить волосы и шерсть домашних животных, для этого вам не придется разбирать пылесос. В комплект Roborock Sweep T6 входит набор из десяти одноразовых швабр с креплением на липучках. Для настройки режима влажной уборки есть возможность регулирования подачи воды на те элементы, которые нужно почистить.



Пылесос от Xiaomi бесшумный

Рабочий шум пылесоса снизили на 50 процентов за счет установки воздушного фильтра и специальной шумоизоляционного слоя рядом с двигателем. Мощность всасывания при этом не снизилась и составляет 2000 Па. Автономность пылесоса обеспечивает встроенный аккумулятор на 5 тысяч 200 мАч.



Пылесос с мощным аккумулятором

Предзаказ Roborock Sweep T6 уже доступен на площадке Xiaomi по цене 417 долларов.

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