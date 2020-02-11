24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Xiaomi представила смартфон Redmi 8A Dual, который стоит меньше 100 долларов

64 Читати новину українською
Xiaomi Redmi 8A Dual представили официально

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон под названием Redmi 8A Dual. Анонс состоялся во время специального события MorePowerToRedmi в Индии.

Характеристики

  • Дизайн

Redmi 8A Dual оснащен 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Его можно приобрести в трех вариантах цвета: белом, синем и сером.

К теме: Неанонсированный смартфон Xiaomi Mi 10 уже можно заказать

  • Продуктивность

Новинка оснащена бюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 439, работающим в паре с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Для дополнительной защиты смартфон покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Кстати, устройство получило очень большую батарею, как для такого ультрабюджетника. Ее емкость составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Правда, в комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка.

  • Камеры

Основная камера сдвоенная. Разрешение модулей составляет 13+2 Мп. При этом разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Redmi 8A Dual
Redmi 8A Dual получил приятный дизайн

Цена

Redmi 8A Dual можно приобрести в двух вариантах памяти:

  • Модель с 2+32 ГБ памяти стоит 91 доллар (2 300 гривен)
    Версия с 3+32 ГБ памяти оценена в 98 долларов (2450 гривен).

На территории Индии продажи новинки стартуют 18 февраля. Будет ли смартфон продаваться на других рынках, в компании не уточнили.

Redmi 8A Dual
Redmi 8A Dual можно купить в 3 вариантах цвета

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
28239
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:15 Билл Гейтс – один из самых богатых людей мира: секреты успеха основателя Microsoft
Марія Бондар 3551
сегодня 09:02 Вдохновляющие истории женщин в сфере новейших технологий
Марія Ягодка 335
10 февраля 08:04 10 украинских стартапов, которые превратились в успешные и прибыльные проекты
Ірина Полицька 398
9 февраля 22:10 Обзор смартфона Vivo Nex 3: мощный безрамочный флагман, который способен удивлять
Михайло Года 437
8 февраля 22:05 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
Михайло Года 1764
Новости
Больше новостей
Залиште відгук