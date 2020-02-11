Xiaomi представила смартфон Redmi 8A Dual, который стоит меньше 100 долларов

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон под названием Redmi 8A Dual. Анонс состоялся во время специального события MorePowerToRedmi в Индии.

Характеристики

Дизайн

Redmi 8A Dual оснащен 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей) с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Его можно приобрести в трех вариантах цвета: белом, синем и сером.

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Продуктивность

Новинка оснащена бюджетным процессором Qualcomm Snapdragon 439, работающим в паре с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Для дополнительной защиты смартфон покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Кстати, устройство получило очень большую батарею, как для такого ультрабюджетника. Ее емкость составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Правда, в комплект поставки входит лишь 10-ваттная зарядка.

Камеры

Основная камера сдвоенная. Разрешение модулей составляет 13+2 Мп. При этом разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.



Redmi 8A Dual получил приятный дизайн

Цена

Redmi 8A Dual можно приобрести в двух вариантах памяти:

Модель с 2+32 ГБ памяти стоит 91 доллар (2 300 гривен)

Версия с 3+32 ГБ памяти оценена в 98 долларов (2450 гривен).

На территории Индии продажи новинки стартуют 18 февраля. Будет ли смартфон продаваться на других рынках, в компании не уточнили.



Redmi 8A Dual можно купить в 3 вариантах цвета

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