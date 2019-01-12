Xiaomi представила свою самую дешевую телеприставку – Mi Box 4 SE

Компания Xiaomi представила телевизионную приставку Mi Box 4 SE. Девайс работает под управлением операционной системы Android и стал самой доступной моделью в линейке производителя.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Xiaomi Mi Box 4 SE построена на базе 4-ядерного процессора с графикой Mali-400, имеет 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 4 ГБ. С таким "железом" приставка поддерживает вывод изображения в разрешении Full HD.



Xiaomi Mi Box 4 SE работает под управлением операционной системы Android

Устройство работает на фирменной прошивке PatchWall, которую используют в смарт-телевизорах Xiaomi. Кроме того, предусмотрена поддержка голосового управления.

Все порты расположились на одной стороне: питания, полноразмерный HDMI, USB и AV. Наличие USB позволяет подключать к приставке внешние накопители для просмотра фильмов и фото. Контент также можно запускать через стриминговые сервисы.



Xiaomi Mi Box 4 SE получила выход для внешних накопителей

Телеприставка поступит в продажу 11 января и будет стоить 28 долларов (около 800 гривен).

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