Xiaomi представит самый мощный в мире смартфон

Вскоре после объявления даты анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 в сети появились слухи относительно выхода улучшенной модификации новинки. Позже один из соучредителей компании раскрыл характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и назвал смартфон "самым мощным в мире".

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, вице-президент Xiaomi Ван Чуань сообщил, что уже пользуется неанонсованной новинкой "с некоторого времени", передает Gizmochina.

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По его словам, это самый мощный в мире смартфон, и хотя подробных технических спецификаций он не озвучил, речь идет вероятно о новейшем процессоре Snapdragon 855 в комбинации с 10 ГБ оперативной памяти.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition стает самым мощным смартфоном в мире

Также он подтвердил наличие основной камеры из четырех сенсоров, которые засветились на опубликованном ранее постере. Изображение не раскрывает всех особенностей дизайна устройства, однако на основе увиденного можно предположить наличие прозрачной вставки на задней крышке.

Подобное решение уже использовалось и при создании аналогичной модификации Xiaomi Mi 8.



Xiaomi Mi 9 Explorer Edition представят 20 февраля

Подробные характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer Edition неизвестны. Вероятно, продвинутая версия флагманского устройства будет представлена 20 февраля одновременно с Xiaomi Mi 9.

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