Xiaomi разрабатывает уникальный для себя смартфон

Китайская компания Xiaomi работает над созданием нового флагманского смартфона. Устройство получит сразу два дисплея. Таким образом компания хочет избавиться от необходимости внедрения селфи-камеры.

Об этом пишет I Geek Phone.

Два экрана на в смартфоне уже никого не удивляют. Так, еще в прошлом году китайская компания Meizu выпустила модель Pro 7, которая получила один большой экран и еще один небольшой на задней панели. Осенью 2018 компания ZTE выпустила Nubia X с двумя полноценными экранами.

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Однако, для Xiaomi такое устройство – уникально. Первый экран получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. По слухам, дисплей займет 98% площади фронтальной панели. Также экран получит защиту закаленным стеклом Gorilla Glass.



Смартфон от Xiaomi с двумя экранами

На задней панели расположится второй экран с диагональю 4 дюйма и разрешением 2280 х 1080 пикселей. Над экраном будет размещена тройная камера с разрешением датчиков 12, 20 и 40 Мп.

Устройство должно работать на еще не представленном топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8150. Также устройство будет поддерживать технологию 5G.

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