Xiaomi Redmi Note 7: компания объявила дату выхода международной версии смартфона
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал очень популярным в Китае, но за пределами Поднебесной он до сих пор не поступил в продажу. Представитель Xiaomi сообщил, что вскоре эта ситуация изменится и объявил дату выхода Xiaomi Redmi Note 7 для международного рынка.
Такое сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте международный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.
Читайте также: Самый мощный смартфон: Xiaomi Mi 9 установил невероятный рекорд производительности
По его словам, Xiaomi Redmi Note 7 уже 28 февраля 2019 года появится в Индии.
После этого можно надеяться, что новинка выйдет на рынки и других регионов.
Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 получил 48-мегапиксельную основную камеру и при этом стоит от 147 долларов.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно