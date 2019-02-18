Xiaomi Redmi Note 7: компания объявила дату выхода международной версии смартфона

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Xiaomi Redmi Note 7: дата выхода международной версии
Xiaomi Redmi Note 7: дата выхода международной версии / Фото из свободных источников

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал очень популярным в Китае, но за пределами Поднебесной он до сих пор не поступил в продажу. Представитель Xiaomi сообщил, что вскоре эта ситуация изменится и объявил дату выхода Xiaomi Redmi Note 7 для международного рынка.

Такое сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте международный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

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По его словам, Xiaomi Redmi Note 7 уже 28 февраля 2019 года появится в Индии.

После этого можно надеяться, что новинка выйдет на рынки и других регионов.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 получил 48-мегапиксельную основную камеру и при этом стоит от 147 долларов.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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