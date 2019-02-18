Xiaomi Redmi Note 7: компания объявила дату выхода международной версии смартфона

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал очень популярным в Китае, но за пределами Поднебесной он до сих пор не поступил в продажу. Представитель Xiaomi сообщил, что вскоре эта ситуация изменится и объявил дату выхода Xiaomi Redmi Note 7 для международного рынка.

Такое сообщение опубликовал в своем Twitter-аккаунте международный вице-президент и глава индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн.

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По его словам, Xiaomi Redmi Note 7 уже 28 февраля 2019 года появится в Индии.

We promised a game changer & here it is! The #ǝɟᴉ7ƃnɥʇ phone #RedmiNote7 will launch on 28th Feb, 2019!



Mi Fans, mark the date! RT & spread the word if you want to own this beast.



PS: there are more than 7 uber cool hints in this picture. Any guesses? #ԀW8ㄣ pic.twitter.com/oVL22Pksvc — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 14 лютого 2019 р.

После этого можно надеяться, что новинка выйдет на рынки и других регионов.

Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 получил 48-мегапиксельную основную камеру и при этом стоит от 147 долларов.

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