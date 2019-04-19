Xiaomi создала собственный фотоэпилятор

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Фотоэпилятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal
Фотоэпилятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal / gizmochina.com

Компания Xiaomi представила очередную оригинальную вещь – фотоэпилятор Cosbeauty IPL Photon Hair Removal. По традиции, новый продукт представили на площадке коллективного финансирования.

Как пишет Gizmochina, стоимость новинки на сообществе – 224 доллара (около 6 тысяч гривен).

Как работает эпилятор. Он удаляет видимый волос с помощью технологии IPL (Intense Pulsed Light, интенсивное импульсное световое излучение).

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Суть работы Cosbeauty IPL Photon Hair Removal заключается в том, что луковица волоса вводится в состояние покоя, рост волоса прекращается, а затем волос выпадает.

Как уверяет разработчик, волосы на обработанной области можно начать удалять уже после 4 процедур. При этом уже после 7 процедур – замедляется рост новых волос, а после 8 процедур происходит осветление кожи.

Cosbeauty IPL Photon Hair Removal
Cosbeauty IPL Photon Hair Removal получил OLED-дисплей

Характеристики. Cosbeauty IPL Photon Hair Removal оснащен OLED-дисплеем, на котором отображается заряд батареи и выбранный режим. Также в коробку добавляют набор насадок для разных участков тела.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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