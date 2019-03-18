Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi AirDots за 15 долларов

Во время презентации нового бюджетного смартфона Redmi 7, компания Xiaomi представила также беспроводные наушники Redmi AirDots.

Redmi AirDots получили чип Realtek 8763, который поддерживает технологию Bluetooth 5.0. Производитель обещает, что автономности хватит на 4 часа наушников. С зарядным футляром их выносливость возрастет до 12 часов.

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Redmi AirDots стоят 15 долларов

Redmi AirDots оснащены физическими кнопками управления. По одному нажатию можно переключить трек, а по двойному – вызвать голосового ассистента.

Цена. Самое приятное в этих наушниках цена. Они оценены в 15 долларов (400 гривен). Новинка поступит в продажу в Китае 9 апреля.

Redmi AirDots поступят в продажу 9 апреля

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