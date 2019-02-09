Xiaomi выпустила компактный павербанк с поддержкой беспроводной зарядки

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Xiaomi выпустила компактный павербанк с поддержкой беспроводной зарядки
/ Unsplash

Xiaomi представила в Китае необычную модель павербанка. В компактном корпусе производитель уместил не только аккумулятор на 10 тысяч мач, но и катушку для беспроводной зарядки совместимых устройств.

Кроме того, аксессуар выполнен в довольно нетипичном для компании дизайне.

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Павербанк имеет квадратную форму и компактные габариты: 90 х 80 х 26 и при весе 234 грамма сверху и снизу поверхность обшита тканью. С одной стороны расположилась индукционная катушка для беспроводной зарядки устройств с поддержкой данной технологии. Это могут быть смартфоны, смарт-часы, беспроводные наушники.

Уникальный павербанк от Xiaomi

Из разъемов предусмотрен micro-USB для зарядки непосредственно самого аккумулятора и два полноразмерных USB Type-A с выходной мощностью 10 Вт для подключения других устройств. Таким образом, одновременно от павербанка могут питаться сразу три гаджета.

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Павербанк будет стоить 15 долларов

Уровень заряда отображается четырьмя светодиодами после нажатия кнопки. Также производитель предусмотрел отверстия для крепления ремешка. Аккумулятор будет выпускаться в сером и черном цветах и уже доступен в Китае по цене 15 долларов.

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Теги: Китай Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно 24
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