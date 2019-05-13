Xiaomi выпустила напольный вентилятор: в чем его особенность

В ассортименте компании Xiaomi появился новый вентилятор, только он без основной детали – без лопастей.

Устройство получило название Lexiu intelligent leafless fan SS4, ее стоимость составляет 90 долларов и новинка уже доступна для заказа в Китае.

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Воздух засасывается в нижнюю часть, а выдувается через узкую вертикальную щель в передней части, сам угол обдува составляет 90°относительно фронтальной плоскости корпуса.



Вентилятор от Xiaomi довольно интересной формы

Устройство оснащается частотно-регулируемым приводом с низким энергопотреблением. Вес вентилятора 2.4 килограмма, высота – 96 сантиметров. Корпус выполнен из пластика ABS, который препятствует появлению царапин и не склонен к выцветанию со временем.



Управлять вентилятором можно с помощью смартфона

Управлять вентилятором можно как с помощью комплектного пульта дистанционного управления, который использует связь Bluetooth, так и со смартфона через приложение Miija. Lexiu intelligent leafless fan SS4 имеет 11 фиксированных уровней скорости обдува и режим восьмичасовой работы с автоматическим отключением.

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