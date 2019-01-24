Xiaomi выпустила очиститель воздуха для автомобилей

Компания Xiaomi выпустила автомобильный очиститель воздуха под названием 70Mai Car Air Purifier Pro. Производством новинки занимался бренд 70Mai, который принадлежит китайской компании.

Об этом сообщает gizmochina.

Новинка выполнена в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Скорость подачи чистого воздуха (CADR) составляет 52 м3/час. То есть аппарат способен эффективно очищать воздух внутри обычного автомобиля за 3,3 минуты.

Читайте также: Xiaomi выпустила легкий, портативный пылесос

Как рассказали разработчики, в новом очистителе использовали сложный центробежный вентилятор с задним наклоном и улучшенным пересечением рабочего колеса.

Также новинка имеет встроенный фотоэлектрический датчик пыли Cubic Optoelectronics, который в реальном времени может определять уровень PM2.5 в автомобиле.

Фильтром здесь выступает бумага E & HH11, которая может перехватывать невидимые частицы, такие как пыль, дым, PM2.5 и пыльцу. Он также может отфильтровать формальдегид.

Цена на новый гаджет пока не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно