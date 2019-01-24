Xiaomi выпустила очиститель воздуха для автомобилей

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Xiaomi выпустила очиститель воздуха для автомобилей
Xiaomi выпустила очиститель воздуха для автомобилей / gizmochina.com

Компания Xiaomi выпустила автомобильный очиститель воздуха под названием 70Mai Car Air Purifier Pro. Производством новинки занимался бренд 70Mai, который принадлежит китайской компании.

Об этом сообщает gizmochina.

Новинка выполнена в компактном корпусе из алюминиевого сплава. Скорость подачи чистого воздуха (CADR) составляет 52 м3/час. То есть аппарат способен эффективно очищать воздух внутри обычного автомобиля за 3,3 минуты.

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Как рассказали разработчики, в новом очистителе использовали сложный центробежный вентилятор с задним наклоном и улучшенным пересечением рабочего колеса.

Также новинка имеет встроенный фотоэлектрический датчик пыли Cubic Optoelectronics, который в реальном времени может определять уровень PM2.5 в автомобиле.

Фильтром здесь выступает бумага E & HH11, которая может перехватывать невидимые частицы, такие как пыль, дым, PM2.5 и пыльцу. Он также может отфильтровать формальдегид.

Цена на новый гаджет пока не сообщается.

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Теги: Авто 24 Гаджеты Техно Xiaomi
Источник: Техно
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