Xiaomi выпустила оригинальный коврик для мышки: что он умеет

Компания Xiaomi выпустила оригинальный коврик для мышки. Он может заряжать как саму мышку, так и смартфон. Новинку представили на платформе Youpin.

Размеры девайса – 300x210x мм.

Корпус изготовлен из алюминия, а верхний слой из кожи PU. При этом на каждом из четырех углов есть специальные накладки, которые защитят устройство от выскальзывания.

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Зарядка. Что касается зарядных свойств, то коврик поддерживает стандарт Qi. Он может быть совместимым с iPhone 8, X и Xs, Samsung S8 и S9, Xiaomi Mi Mix 2S, Huawei Mate 20 Pro и другими. Мышка тоже должна быть оснащена поддержкой стандарта Qi.

Цена. Производитель оценил коврик в 99 юаней — это около 400 гривен или 14 долларов.

Коврик Xiaomi

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