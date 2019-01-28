Xiaomi выпустила смарт-радио с оригинальным дизайном

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Смарт-радио Elvis Presley от Xiaomi
Смарт-радио Elvis Presley от Xiaomi / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi представила смарт-радио Elvis Presley. Интересно, что новинка имеет вид радио эпохи шестидесятых. Инженеры даже добавили механические регуляторы для управления громкостью и настройки сигнала, как в реальных приемниках прошлого века.

Как пишет Gizmochina, корпус новинки создали в ретро-форме с хромированными акцентами на ручке. С помощью этой ручки можно не только переносить устройство, но и использовать как подставку.

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Основной блок покрыли тремя слоями краски, что тоже вызывает ретро-ассоциации. Радио может запомнить 12 сигналов.

Технические характеристики. Радио Elvis Presley оснащено 52-миллиметровым широкополосным динамиком с NdFeB-магнитом. Он отвечает за HiFi-качество звука и объемное звучание.

Цена. Что касается даты начала продаж, то ее пока не сообщают. А вот цена на смарт-радио уже известна – на китайском рынке устройство будет стоить около 73 долларов (чуть больше 2 тысяч гривен).

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно
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