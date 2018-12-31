Xiaomi запустила в продажу специальный праздничный набор

Китайская компания Xiaomi запустила в продажу специальный подарочный набор, в который входят сразу 8 гаджетов. Стоит набор 250 евро (8 200 гривен).

Об этом сообщает gizchina.com.

Так, в подарочный набор входит механическая клавиатура, мышь, мобильная колонка, оснащенная интерфейсом Bluetooth, светильник и калькулятор и еще несколько продуктов Xiaomi. Интересно, что все девайсы обладают сочетанием черного и золотистого цветов.

Читайте также: Глава Xiaomi рассказал, каким смартфоном пользуется и объяснил почему

Клавиатура с 79 механическими клавишами с монохромной подсветкой напоминает клавиатуру пишущей машинки. Работу клавиатуры обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мА г. У калькулятора тоже механические переключатели. Светильник мощностью 2 Вт поддерживает регулировку яркости в диапазоне от 1% до 100%.



В наборе – оригинальная клавиатура

К сожалению, этот набор доступен только на китайском рынке. О его выходе на другие рынки пока не сообщают.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно