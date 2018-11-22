YouTube будет по-другому показывать рекламу

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YouTube тестирует новую подачу рекламы
YouTube тестирует новую подачу рекламы / Фото из открытых источников

Популярный видеосервис YouTube решил изменить подход к показу рекламы в роликах. Так, перед просмотром видеоролика пользователям будут показывать сразу две рекламы.

Об этом в компании сообщили на официальном блоге Google.

Сейчас в компании уже показывают по две рекламы перед роликом, правда только в тестовом режиме.

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Как известно, сейчас YouTube показывает одну рекламу перед роликом, а еще одну уже внутри видео. Но данные внутреннего исследования YouTube показали, что некоторые пользователи в такие моменты отказываются от дальнейшего просмотра видео. Следовательно, компания решила протестировать новый вариант.

При этом, если пользователи будут смотреть две рекламы перед роликом, дальше смогут смотреть ролик почти без рекламы – прерывать ролики на рекламные записи будут на 40% реже.

Кстати, чтобы совсем не смотреть рекламу, можно оформить подписку на YouTube Premium, который недавно заработал в Украине.

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Теги: Техно Интернет YouTube
Источник: Техно
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