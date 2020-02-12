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EPayments заморозила счета клиентов: пострадали миллион пользователей

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EPayments заморозила счета пользователей / Скриншот

Электронная платежная система EPayments заморозила счета около миллиона своих пользователей. Сколько времени счета пользователей будут заблокированы, в компании пока не уточнили.

"EPayments договорилась с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приостановить всю деятельность на счетах клиентов… Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы просим прощения за любые неудобства. Мы хотим заверить клиентов, что их средства будут защищены, как в обычном режиме", – сообщили в компании.

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В чем причина

EPayments приостановила все финансовые операции по требованию FCA, после того, как Управление провело проверку регулятора систем. При этом эксперты выявили нарушения – недостаточное соблюдение мер антиотмывочного законодательства.

Сейчас сервис сотрудничает с FCA для восстановления своей работы.

EPayments заморозила рахунки клієнтів
EPayments заморозила счета клиентов

Что грозит клиентам

В компании отметили, что все средства пользователей – надежно защищены. Однако, некоторым клиентам придется пройти дополнительные юридические процедуры. Большинство пользователей EPayments проживают в странах постсоветского пространства, что может усложнить процессы верификации.

Что такое EPayments?Это электронный платежный сервис, который является ассоциацией электронных платежных систем. Сервис позволяет своим клиентам оформлять собственные дебетовые банковские карты.

С помощью сервиса можно отправлять деньги сотрудникам и партнерам, которые живут в других странах. Фрилансеры могут получить банковские реквизиты и получать средства, даже если заказчик не зарегистрирован в этом сервисе.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Деньги Новости Техно Банки Финансы Интернет
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