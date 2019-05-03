Запуск SpaceX Falcon 9 с кораблем Dragon к МКС: онлайн-трансляция

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Запуск SpaceX Falcon 9 с кораблем Dragon к МКС: онлайн-трансляция
/ SpaceX

В пятницу, 3 мая, в США планируют запустить ракету-носитель Falcon 9. Запуск состоится ориентировочно в 10:11 по киевскому времени. Отметим, Falcon 9 выведет беспилотный корабль Dragon с полезным грузом к МКС.

Детали о запуске. Миссия получила название CRS-17, ведь это уже 17 полет SpaceX по коммерческой программе поставки грузов на МКС.

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По состоянию на вечер 2 мая прогноз погоды был неутешительным, и существовала вероятность, что запуск перенесут на утро 4 мая.

Однако, если примут решение о старте ракеты, то он состоится в 10:11 по Киеву на стартовой площадке SLC-40 на мысе Канаверал.

Через 9 минут после запуска SpaceX намерен мягко посадить маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, еще не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая уже размещена в Атлантическом океане менее чем в 20 километрах от места старта.

Угрозы запуска. Утром 3 мая в сети появилось сообщение, что платформу, возможно, возвращают в порт, однако SpaceX в своем Twitter-аккаунте сообщила, что Falcon 9 все же запустят.

Онлайн-трансляция запуска SpaceX Falcon 9 к МКС – смотрите видео

Взрыв Crew Dragon. Напомним, 10 дней назад на испытаниях Crew Dragon произошел взрыв, который разрушил корабль для пилотируемых полетов. Именно поэтому степень посадят на дрон-платформу в океане: аварийный тест проводили на площадке LZ-1 рядом со стартовой, и пока не хотят его трогать, чтобы разобраться в причинах чрезвычайной ситуации.

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Теги: SpaceX Новости Техно Техно Космос
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