Zara запускает в Украине фирменный онлайн-магазин

Испанская торговая сеть Zara из группы Inditex Group запускает в Украине свой фирменный онлайн-магазин. Сейчас в нашей стране товар можно приобрести только в физических магазинах, которые работают во многих украинских городах.

Об открытии онлайн-магазина сообщили на официальном сайте компании.

Собственно, портал zara.com/ua/ уже работает. Но пока там размещено единственное сообщение.

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Однако, точная дата запуска интерент-магазина пока неизвестна.

Как известно, в 2018 году корпорация Inditex заявила о планах до 2020 года запустить онлайн-продажу продукции своих брендов по всему миру, даже на рынках, где нет физических магазинов ритейлера.

Что известно о Inditex Group?Это испанская группа компаний, основанная в 1963 году. В состав компании входят такие бренды одежды, как Zara, Zara Home, Zara Kids, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque.



В Украине бренды компании появились в 2008 году. Согласно отчету корпорации, прибыль Inditex в Украине до налогообложения в 2018 году составила 28 миллионов евро.

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