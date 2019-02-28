Затерянная станция "Космос-482" упадет на Землю уже в этом году

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"Космос-482" упадет на Землю уже в этом году
"Космос-482" упадет на Землю уже в этом году

Уже в этом году на Землю упадут остатки советской космической станции "Космос-482". Затерянная станция летает вокруг нашей планеты почти полвека.

Как информирует Newsweek, запуск "Космос-482" состоялся в марте 1972 года. Станция должна была долететь до Венеры. Но двигатель отказал? и в результате станция распалась на части.

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Что осталось от "Космос-482". После распада станции несколько ее частей уже упало на территории Новой Зеландии. В результате чего на поле образовались большие дыры. При этом остатки (в частности, груз и двигатель) до ныне остаются на орбите Земли. Аппарат был сконструирован таким образом, чтобы выдержать высокое атмосферное давление Венеры. Поэтому остатки смогут выдержать прохождение через земную атмосферу.

Когда и где она упадет. Известный космонавт и историк Павел Шабин рассказал, что "Космос-482" упадет на Землю в промежутке между 2023 и 2025 годами. Однако новые исследования показывают, что аппарат упадет уже в 2019 году.

Данных о станции очень мало, поэтому где эти остатки могут приземлиться, пока определить невозможно.

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Теги: Новости Техно Техно СССР Космос
Источник: 24 Канал
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