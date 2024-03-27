Жителі країни-агресорки досі перебувають під враженням від нещодавнього кривавого теракту під Москвою. В українській розвідці кажуть, що Кремль заздалегідь знав про плани терористів і навмисно не запобіг їх реалізації.

Поки російська влада вигадує нові версії про причетність України до теракту у "Крокусі", у ГУР розкривають правду. Так, нові подробиці трагедії повідомив Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

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Знали і допустили

За словами керівника ГУР, Росії було відомо про підготовку теракту як мінімум ще з 15 лютого.

Буданов зазначає, що цю інформацію Кремль отримав від свого розвідувального угруповання у Сирії.

Ба більше, у Путіна знали, через які дві країни бойовики переміщувалися на територію Росії.

На думку Буданова, є кілька варіантів, навіщо у Москві дозволили відбутися масовому вбивству росіян у "Крокус Сіті Хол".

По-перше, це могло бути наслідком внутрішніх міжусобиць у російській владі, аби зараз зняти кілька високопосадовців.

По-друге, у Кремлі недооцінили масштабів того, що може статися і хотіли звинуватити в усьому Україну.

Очільник ГУР підкреслив, що, ймовірно, Росія планувала посіяти хаос серед власного суспільства, аби його згуртувати навколо Путіна. Однак, ситуація вийшла з-під контролю спецслужб.

Теракт під Москвою: що відомо

22 березня увечері сталася стрілянина у "Крокус Сіті Хол", де тисячі людей зібралися на концерт групи "Пікнік".

Попередньо, чотири терористи зайшли до концертної зали і почали розстрілювати глядачів. Опісля вони підпалили сам ТРЦ.

Наразі відомо про понад 140 загиблих, кілька десятків зниклих безвісти і майже 200 постраждалих.

Як тільки стало відомо про теракт, у ГУР одразу заявили про те, що це провокація кремлівського режиму.

А у Білому домі зауважили, що Україна не має до трагедії жодного стосунку.

Втім, російська влада – і Путін, і секретар РНБО Росії Патрушев, і директор ФСБ Бортніков одноголосно заявили про "український слід". У Кремлі кажуть, що терористи після злочину втікали у бік кордону з Україною, де для них підготували "вікно".

Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підставив свого російського колегу, заявивши, що терористи прямували у бік кордону з Білоруссю.

Варто нагадати, що західні спецслужби попереджали Росію про теракт за кілька тижнів. Втім, Путін назвав ці попередження спробою зірвати вибори у країні – агресорці.

До речі, ІДІЛ офіційно взяла на себе відповідальність за теракт.

Окремо Буданов прокоментував звинувачення на його адресу від голови ФСБ Бортнікова. Той натякнув на причетність голови ГУР до теракту і пригрозив його вбити. У відповідь Буданов додав, що він не схвалює в принципі терористичні акти проти цивільних людей, навіть якщо вони представники ворожої держави.