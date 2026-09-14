Задолго до появления украинских музыкантов из Луцка, объединившихся под названием "Тартак", в давние времена украинцы так называли лесопилку – место, где бревна распиливали на доски, а история таких предприятий в Украине уходит корнями как минимум в XV век.

Тартаки работали прежде всего там, где было много леса. Особенно важными они стали для Галичины и Карпатского региона. Историк Иван Крипьякевич приводил упоминание о тартаке в Стрельске, датированное 1429 годом, а в документах XVI века это слово также уже употреблялось в отношении лесопилки. Например, в 1592 году в документах упоминается городской "тартак" в Калуше.



Лесопилку называли тартаком / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

Первые тартаки часто использовали силу воды. Вода вращала колесо, а оно через механизмы передавало движение пиле. Один из таких старинных тартаков сегодня можно увидеть во львовском музее под открытым небом "Шевченковский гай". Его перевезли из села Великоселье на Львовщине. Тартак построили в начале XX века: водяное колесо приводило в действие механизм, который подавал бревно к пиле, а та разрезала его на доски.

Впоследствии водяные механизмы уступали место паровым. В Карпатах лесопильная промышленность особенно активно развивалась в XIX – начале XX века: паровые лесопилки, в частности, работали в Сколе и других лесных районах.



Как выглядит тартак / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

Откуда происходит название "тартак"

Украинское "тартак" происходит из польского языка: польское tartak также означает лесопилку. Этимологический словарь украинского языка связывает это слово с польскими формами, родственными trzeć – "тереть".

А современное звучание слову придала украинская группа "Тартак". Коллектив был основан в 1996 году в Луцке, а его название отсылает именно к традиционному названию лесопильного предприятия. Таким образом, "тартак" – это не просто название группы, а слово с многовековой историей, связанной с лесом, деревообработкой и хозяйственной жизнью украинских земель.

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