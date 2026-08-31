И для этого вовсе не обязательно тратить несколько тысяч гривен. Есть вполне достойные научные наборы, микроскопы, наборы для экспериментов с магнетизмом и даже маленькие лаборатории, которые стоят до 500 грн. И именно их 24 Канал собрал в подборку.



Что подарить ребенку / Фото Pinterest

Детский микроскоп

Для первоклассника это вообще отличный вариант: можно рассматривать листочки, лепестки, ткани, песчинки и другие совершенно обычные вещи, которые под микроскопом вдруг становятся похожими на что-то из космического фильма.

И это тот случай, когда подарок действительно может заинтересовать ребенка дольше, чем на пять минут.

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Набор "Магнетизм"

Магниты – это почти гарантированный способ заставить ребенка сказать: "А что будет, если?.." А именно с этого, собственно, и начинается наука.

Тактый набор позволяет проводить простые эксперименты и наглядно демонстрировать, как работает магнит.

Родителям остается лишь морально подготовиться к экспериментам со всеми металлическими предметами в доме.

"Интересная химия"

Это не предложение превратить кухню в филиал химической лаборатории. Существуют специальные детские наборы с безопасными опытами, которые знакомят школьника с базовыми принципами химии.

Для первоклассника это особенно интересно, потому что результат эксперимента виден сразу: что-то меняет цвет, вступает в реакцию или образует новое вещество. То есть наконец-то наука, которая не просто описана в учебнике.

Космическая лаборатория

Это хороший вариант для ребенка, который после первого урока природоведения уже решил, что в будущем станет астронавтом.

А если серьезно – космическая тематика отлично подходит в качестве подарка, ведь здесь есть и игра, и эксперименты, и возможность говорить о планетах, Вселенной и физических явлениях.

Набор археолога или палеонтолога

Или можно пойти по пути "маленького Индианы Джонса" и подарить ребенку набор для раскопок.

Ребенок буквально сам проводит раскопки, находит "окаменелость" и узнает, как устроены археология и палеонтология. И главное – здесь никто не заставляет читать абзац перед началом эксперимента.

У нас есть еще один вариант для тех, кто хочет поздравить не только первоклассника, но и его учителя – мы собрали интересные и практичные идеи подарков для педагогов.