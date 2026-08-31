І для цього зовсім не обов'язково витрачати кілька тисяч гривень. Є цілком пристойні наукові набори, мікроскопи, експерименти з магнетизму та навіть маленькі лабораторії, які коштують до 500 грн. І саме їх 24 Канал зібрав у добірку.



Що подарувати дитині / Фото Pinterest

Дитячий мікроскоп

Для першокласника це взагалі чудовий варіант: можна роздивлятися листочки, пелюстки, тканини, піщинки та інші абсолютно звичайні речі, які під мікроскопом раптом стають схожими на щось із космічного фільму.

І це той випадок, коли подарунок реально може зацікавити дитину на довше, ніж на п'ять хвилин.

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Набір "Магнетизм"

Магніти – це майже гарантований спосіб змусити дитину сказати: «А що буде, якщо?..» А саме з цього, власне, і починається наука.

Такий набір дозволяє проводити прості експерименти та наочно показувати, як працює магніт.

Батькам залишається лише морально підготуватися до експериментів із усіма металевими предметами в будинку.

"Цікава хімія"

Це не пропозиція перетворити кухню на філію хімічної лабораторії. Є спеціальні дитячі набори з безпечними дослідами, які знайомлять школяра з базовими принципами хімії.

Для першокласника це особливо цікаво, бо результат експерименту видно одразу: щось змінює колір, реагує або утворює нову речовину. Тобто нарешті наука, яка не просто написана в підручнику.

Космічна лабораторія

Це хороший варіант для дитини, яка після першого уроку природознавства вже вирішила, що в майбутньому буде астронавтом.

А якщо серйозно – космічна тематика чудово працює як подарунок, бо тут є і гра, і експерименти, і можливість говорити про планети, Всесвіт та фізичні явища.

Набір археолога або палеонтолога

Або можна піти шляхом "маленький Індіана Джонс" і подарувати дитині набір для розкопок.

Дитина буквально сама проводить розкопки, знаходить "скам'янілість" і дізнається, як працює археологія та палеонтологія. І головне – тут ніхто не змушує читати параграф перед початком експерименту.

Маємо ще один варіант для тих, хто хоче привітати не лише першокласника, а й його вчителя – зібрали цікаві та практичні ідеї подарунків для педагогів.