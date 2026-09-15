Балия – это широкая и невысокая посуда, которую использовали в первую очередь для стирки белья. Именно так это слово зафиксировал Борис Гринченко в своем словаре: он приводит значение "низкая и широкая кадка для стирки белья" и примеры употребления из Черниговской и Киевской областей.

В украинском быту балия была большой хозяйственной посудой. В ней стирали и полоскали белье, а в некоторых местностях ее также использовали как сосуд для купания. Например, в словаре гуцульских говоров "балия" имеет значение "таз, сосуд для купания, стирки", а также может означать ванну.

В то же время это название было распространено не одинаково по всей Украине. В подольских говорах балией называли деревянное изделие для стирки белья, умывальник или сосуд, в котором стирали.



Как выглядит балия / Фото из открытых источников

Откуда взялось слово "балия"

Интересно, что "балия" – не исконно украинское слово. Этимологический словарь украинского языка объясняет его как заимствование из польского balia. Польское слово связывают с немецким Balje – "бак, чан", которое, в свою очередь, происходит от французского baille. Французское слово восходят к латинскому bajula, однако его точное происхождение и первоначальное значение окончательно не выяснены.

В украинских источниках это слово известно по крайней мере с XVIII века: Этимологический словарь фиксирует его уже в форме "балия" с 1756 года. Таким образом, обычная балия оказывается интересной не только как предмет старинного быта. Ее название сохранило целое языковое путешествие – от французского слова через немецкий и польский языки к украинскому.

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