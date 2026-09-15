Балія – це широка й низька посудина, яку використовували насамперед для прання білизни. Саме так слово зафіксував Борис Грінченко у своєму словнику: він наводить значення "низька й широка кадка для миття білизни" та приклади вживання з Чернігівщини й Київщини.

В українському побуті балія була великою господарською посудиною. У ній прали та полоскали білизну, а в деяких місцевостях її також використовували як посудину для купання. Наприклад, у словнику гуцульських говірок балія має значення "таз, посудина для купання, прання", а також може означати ванну.

Водночас назва була поширена не однаково по всій Україні. У подільських говірках балією називали дерев'яний виріб для прання білизни, ночви або посудину, у якій прали.



Який вигляд має балія / Фото з відкритих джерел

Звідки взялося слово "балія"

Цікаво, що "балія" – не питомо українське слово. Етимологічний словник української мови пояснює його як запозичення з польської balia. Польське слово пов'язують із німецьким Balje – "бак, чан", яке, своєю чергою, походить від французького baille. Французьке слово зводять до латинського bajula, однак його точне походження та первісне значення остаточно не з'ясовані.

В українських джерелах слово відоме щонайменше з XVIII століття: Етимологічний словник фіксує його вже у формі балія з 1756 року. Тож звичайна балія виявляється цікавою не лише як предмет старого побуту. Її назва зберегла цілу мовну мандрівку – від французького слова через німецьку та польську до української.

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